Программа управления серверами

Доброго времени суток,

ПО под ОС Win 7-64; и главный сервер ОС win 2008 r2 server

Без портфолио не писать, просьба не тратить свое и мое время.

От вас цена и сроки(сроки не должны быть очень долгими)

ТЗ:

Вкратце определения, чтоб вы не путались:

Программа - которую вам нужно создать (в нее в входят управляющая программа и ее рабы на серверах).

Софт, либо софтина - это управляемые программы.

Все сервера(пк) главные и не главные объедены в общую локальную сеть.

1.Программа должна управлять другим софтом по локальной сети, а именно: включать, выключать, перезапускать софт -

- определенный выбранный пользователем на определенных так же выбранных серверах;

2.Кол-во управляемых софтин минимум 10шт.(важно! в диспетчере задач могут присутствовать одинаковые имена софта, а программы запущены разные!) ;

3.Автоматом подцеплять ip и имя пк(сервера) в локальной сети, с условием что ip пк может поменяться редко, но может;

4."главная программа" управляющая рабами (рабы-это мини программы, которые распределены на каждом локальном сервере),

должна иметь три главных управляющих программ, которые расположены соот-но на главных серверах,

эти три программы, должны быть связаны между собой (оперативный обмен информацией между собой)

и отображать всю измененную пользователем информацию в них самих, и соот-но управлять своими рабами:

к примеру изменил пользователь кол-во управляемых софтин и сразу же на всех главных программах это отобразилось -

- эта функция нужно для управления разными людьми на разных пк в общей локальной сети;

5.Данная программа должна иметь средний дизайн и быть максимально автоматизированной и логичной!;

6.Управляемые софтины должны в гл.программе автоматом цепляться софтины со своими ярлыками и именами при указание пользователем нужного пути на определенный софт

(имена должны иметь функцию редактирования) имя срфтины - имя самого exe файла, соот-но без расширения;

7.При вылетание ошибки управляемой софтинной,(вылет -это это когда софтина висит в диспетчере задач, но появилось мини окошко с ошибкой на отправку производителю,

стандартное мини окно ошибки) данная управляемая софтина должна автоматом перезапускаться главной программой;

8.Программа должна: выключать, перезагружать, (если у вас получиться то и включать) выбранные пк- они всегда включены к питанию;

9.Должно быть графическое отображение (мониторинг) управляемыми софтинами в виде(зеленной точки-работает софт, красной точки -не работает софт);

10.Должна быть вкладка- функция копирования любого файла сразу по всем серверам,

пример путей: \\Server01\c\Program Files\ либо \\Server02\c\Program Files\ и т.д.;

11.В программе должна присутствовать функция сортировки по имени сервера, либо по отображаемому IP сервера,

и также управляемый софт должен сортироваться по своему имени, соот-но должно быть в главной программе отображение имен пк и их IP.