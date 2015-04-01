Добрый день! Нужно написать приложение для фильтрации SYN-Аттак с использованием фреймворка прямого доступа к адаптеру именуемого NetMap (см http://habrahabr.ru/post/183832/).
Программа управления серверами
Доброго времени суток,
ПО под ОС Win 7-64; и главный сервер ОС win 2008 r2 server
Без портфолио не писать, просьба не тратить свое и мое время.
От вас цена и сроки(сроки не должны быть очень долгими)
ТЗ:
Вкратце определения, чтоб вы не путались:
Программа - которую вам нужно создать (в нее в входят управляющая программа и ее рабы на серверах).
Софт, либо софтина - это управляемые программы.
Все сервера(пк) главные и не главные объедены в общую локальную сеть.
1.Программа должна управлять другим софтом по локальной сети, а именно: включать, выключать, перезапускать софт -
- определенный выбранный пользователем на определенных так же выбранных серверах;
2.Кол-во управляемых софтин минимум 10шт.(важно! в диспетчере задач могут присутствовать одинаковые имена софта, а программы запущены разные!) ;
3.Автоматом подцеплять ip и имя пк(сервера) в локальной сети, с условием что ip пк может поменяться редко, но может;
4."главная программа" управляющая рабами (рабы-это мини программы, которые распределены на каждом локальном сервере),
должна иметь три главных управляющих программ, которые расположены соот-но на главных серверах,
эти три программы, должны быть связаны между собой (оперативный обмен информацией между собой)
и отображать всю измененную пользователем информацию в них самих, и соот-но управлять своими рабами:
к примеру изменил пользователь кол-во управляемых софтин и сразу же на всех главных программах это отобразилось -
- эта функция нужно для управления разными людьми на разных пк в общей локальной сети;
5.Данная программа должна иметь средний дизайн и быть максимально автоматизированной и логичной!;
6.Управляемые софтины должны в гл.программе автоматом цепляться софтины со своими ярлыками и именами при указание пользователем нужного пути на определенный софт
(имена должны иметь функцию редактирования) имя срфтины - имя самого exe файла, соот-но без расширения;
7.При вылетание ошибки управляемой софтинной,(вылет -это это когда софтина висит в диспетчере задач, но появилось мини окошко с ошибкой на отправку производителю,
стандартное мини окно ошибки) данная управляемая софтина должна автоматом перезапускаться главной программой;
8.Программа должна: выключать, перезагружать, (если у вас получиться то и включать) выбранные пк- они всегда включены к питанию;
9.Должно быть графическое отображение (мониторинг) управляемыми софтинами в виде(зеленной точки-работает софт, красной точки -не работает софт);
10.Должна быть вкладка- функция копирования любого файла сразу по всем серверам,
пример путей: \\Server01\c\Program Files\ либо \\Server02\c\Program Files\ и т.д.;
11.В программе должна присутствовать функция сортировки по имени сервера, либо по отображаемому IP сервера,
и также управляемый софт должен сортироваться по своему имени, соот-но должно быть в главной программе отображение имен пк и их IP.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Системное программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $450
Задача Принимать сигнал радиостанции он-лайн по http (с буфером) И передавать его на звуковое устройство системы в (Line-in) (устройство захвата звука) (эмулировать) Интерфейс Плеер ...Закрыт10 лет назад
Что необходимо реализовать. Клиент проставляет количество товара в листе (прайс) Нажимает кнопку, сформировать заказ. После нажатия на листе (заказ) скидываются позиции с количеством.Завершен10 лет назад
- $20
Необходимо готовое приложение на C# (взаимодействие с базой данных) переделать на клиент-серверное приложение. Предложить вариант - что будет сервером, что - клиентом.Системное программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно на ваш смартфон поставить программу Instagram, авторизоваться в инстаграм-акк и отправить в него фотографию. Процесс авторизации и отправки данных нужно проснифеть программой установленной на тот же смартфон и в результате написать программу (на php ...Закрыт10 лет назад
есть сайт с объявлениями, необходимо чтобы эти объявления обновлялись автоматически ( после просрочки даты) . Мне нужен ответсвенный прогроммист. при успешном выполнении последую еще задачи. более детально объясю в личку.Системное программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1500
Необходимо разработать системное приложение, графический интерфейс к openvpn клиенту. Дизайн приложения имеется. Предпочтение студиям и готовности дальнейшей поддержке и развития приложения. Просьба оставлять контакты. Краткое тз: ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить mikrotik, с возможностью редиректа на сторонний мобильный сайт, выполнения авторизации на данном сайте, и предоставление интернета после выполнения всех правил.Закрыт10 лет назад
- $100
В общем нужно сделать инсталятор расширений во все распространенные браузеры: - chrome, амиго, яндекс/рамблер и другие браузеры chromiriuma - ie, mozila, opera В самом расширении 1 строчка кода, по мимо системных. ...Закрыт10 лет назад
Программа мониторинга Клиентов подключенных к устройствам по COM порту Клиент Терминал передачи данных по RS-232 выбранному COM порту Интерфейс клиента - Окно терминала Кнопка Настройки клиента ...Завершен10 лет назад