Прайс лист в excel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен10 заявок278 просмотров

Что необходимо реализовать.

Клиент проставляет количество товара в листе (прайс)

Нажимает кнопку, сформировать заказ.

После нажатия на листе (заказ) скидываются позиции с количеством.

10 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ViktorVal
Виктор 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Нужно было сделать интерактивный прайс в excel. Задача выполнена качественно и в срок.
Все прошло успешно. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ViktorVal
Виктор 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад