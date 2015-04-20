Практикум по информационным системам

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки106 просмотров

Заказ №6252. Практикум по информационным системам

Тип работы__ Практикум по дисциплине____

Предмет___Корпоративные информационные системы___

5 заданий__________________

Срок написания______20.04.15_____________

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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