Поиск по словарю

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Закрыт5 заявок183 просмотра

Необходимо реализовать программу на с++ по поиску в словаре и выдачи информации из него несколькими методами.

10 лет назад
Strausic
Руслан 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров