Разработка обучающей программы

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  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок151 просмотр

Заказ №6265. Разработка обучающей программы

Дисциплина: Информатика и информационные технологии.

Тема Программирование "разработка конкретной обучающей программы"

до 5.04.15

Требования к оформлению - http://tubethe.com/watch/taMBGyVcmDk/shablon-vkr-sga-kak-pravilno-oformit-diplomnuyu-rabotu.html

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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