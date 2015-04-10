Курсовой по локальным вычислительным сетям

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Заказ № 6359 Курсовой по локальным вычислительным сетям

Тип: Курсовой проект

Тема: Планирование мультисервисной сети организации.

Тип: беспроводные локальные вычислительные сети.

Сеть на 120 компов и на стандарте wifi 802.11g

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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