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Курсовой по локальным вычислительным сетям
Заказ № 6359 Курсовой по локальным вычислительным сетям
Тип: Курсовой проект
Тема: Планирование мультисервисной сети организации.
Тип: беспроводные локальные вычислительные сети.
Сеть на 120 компов и на стандарте wifi 802.11g
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