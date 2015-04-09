Asterisk внесение изменений в логике

В уже настроенный астериск нужно внести изменения

1 аккаунт + 7 (495)ххххххххх логика – входящие звонки только на внутренний номер 21 если номер не отвечает то на 8хххххххх после 20 -00 и до 8-00 на автоответчик , + пауза в 1 сек перед голосовым , исходящие с номера + 7 (495) хххххххх все остальное без изменений

2 аккаунт +7 (495) хххххххх входящие звонки только на внутренний номер 21 если номер не отвечает то на 8хххххххххх после 20 -00 и до 8-00 на автоответчик , + пауза в 1 сек перед голосовым , исходящие с номера +7 (495)хххххххх все остальное без изменений

3 номер 89ххххххх привязать к внутреннему номеру 11 (возможность переключения на номер )