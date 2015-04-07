Курсовая работа. Ассемблер

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Заказ №6270. Курсовая работа. Ассемблер

Дисциплина: МПСС

Тема: «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ»

Срок- до 7.04.15

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся

Ассемблер
10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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