Python разработка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки177 просмотров

Требуется сильный питон - программист, для внедрения нового функционала в серверную часть сервиса предоставления интернета.

Python
10 лет назад
spektr116
Эдуард 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров