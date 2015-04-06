Ssh тунели

Мне нужно использовать ssh тунель в качестве proxy на планшете ipad. Нужен наиболее удобный и простой способ, возможно существуют какие-то приложения в appstore, с которыми нужно знать как обращаться. В крайнем случае есть вариант настраивать ssh тунель на компьютере (windows) и раздавать через wi fi с компьютера например через роутер, но это не очень удобно. Смысл задания: 1) Подобрать оптимальный, простой способ. 2) Показать как пользоваться ssh тунелями в качестве proxy.