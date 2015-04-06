Требуется сильный питон - программист, для внедрения нового функционала в серверную часть сервиса предоставления интернета.
Ssh тунели
Мне нужно использовать ssh тунель в качестве proxy на планшете ipad. Нужен наиболее удобный и простой способ, возможно существуют какие-то приложения в appstore, с которыми нужно знать как обращаться. В крайнем случае есть вариант настраивать ssh тунель на компьютере (windows) и раздавать через wi fi с компьютера например через роутер, но это не очень удобно. Смысл задания: 1) Подобрать оптимальный, простой способ. 2) Показать как пользоваться ssh тунелями в качестве proxy.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется установка и настройка V-Tiger 6.1 связать c Asterisk настроить права для пользователей в CRM. также интересует дальнейшая доработка и поддержка Vtiger 6.1.Закрыт10 лет назад
Необходимо реализовать программу на с++ по поиску в словаре и выдачи информации из него несколькими методами.Системное программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6265. Разработка обучающей программы Дисциплина: Информатика и информационные технологии. Тема Программирование "разработка конкретной обучающей программы" до 5.04.15 Требования к оформлению - http://tubethe.com/watch/taMBGyVcmDk/shablon-vkr-sga-kak-pravilno-oformit-diplomnuyu-rabotu.html Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6256(Н). Курсовая по информационным технологиям. Курсовая работа и доклад с презентацией к ней. Тема: «Проектирование информационной системы учета книг в библиотеке». Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Заказ №6252. Практикум по информационным системам Тип работы__ Практикум по дисциплине____ Предмет___Корпоративные информационные системы___ 5 заданий__________________ Срок написания______20.04.15_____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Заказ №6243. Написать программу С# Предмет: Информатика и информационные технологии Текст программы есть, нужно доработать. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Системное программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6240. Диплом бакалавра по информационным системам и технологиям тема Информационная система на предприятии страниц 50-80 Есть план. Нужен текст программы. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.Закрыт10 лет назад
Нужен человек, который сможет писать скрипты для Human Emulator.Закрыт10 лет назад
Доброго времени суток, ПО под ОС Win 7-64; и главный сервер ОС win 2008 r2 server Без портфолио не писать, просьба не тратить свое и мое время. От ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад