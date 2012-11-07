В уже настроенный астериск нужно внести изменения 1 аккаунт + 7 (495)ххххххххх логика – входящие звонки только на внутренний номер 21 если номер не отвечает то на 8хххххххх после 20 -00 и до 8-00 на ...
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
требуется дизайн трех сайтов – с банерами графическими элементам итд/ тз не пишу! показываю что мне нравится- какие сайты- дизайн придумывает исполнитель в том числе и концепт – обсуждаем проект голосом в скайпе берем за ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист – нужно поднять сайт на 5 шоп скрипте , дизайн готов, лицензия куплена, + написание ряда модулей анализатор прайс листов, гео таргетинг, смс информирование итд.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $7500
Сайнт на 5 шопскрипте под ключ с интеграцией ( переносом) существующей базы ( шоп скрипт 4) достаточно объемный проект с последующей поддержкой.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт10 лет назад
поднять астериск локально + резервный аварийний астериск с минимальным функционалом на выделенном сервере хостинга который перехватывал бы на себя телефонию при отключении основного задачи самые простые внутренняя нумерация несколько сип каналов на вход на исходящие ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
поднять астериск локально + резервный аварийний астериск с минимальным функционалом на выделенном сервере хостинга который перехватывал бы на себя телефонию при отключении основного ядра. задачи внутренняя нумерация несколько сип каналов на вход ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужно установить фтп прописать базу для сайта и другие работы по настройке выделенного сервера.Системное администрирование16 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно отрисовать по фотографиям и рисункам мебель в3D,3D-графика37 заявокЗакрыт11 лет назад