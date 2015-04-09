Браузер Chrome. Нужен специалист Reverse engineering.

При разработке модуля фильтрования траффика возникла необходимость понять как работает с данными браузер Chrome. А именно определить в chrome.dll какие функции используются для приема и отправки данных из\на сервер. Дело в том что в случае с другими браузерами можно найти подробную документацию АПИ уровня, но какк все работает в хроме - загадка.

От реверсера требуется с помощью отладчика найти структуру которая имеет методы работы с сетью, если я не ошибаюсь названии структуры SSLMETHODS и подробно описать как сделать программный алгоритм поиска этой структуры и методов в ней.