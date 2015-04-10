Реализовать протокол передачи данных

$30
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необходимо реализовать протокол обмена данными RDT3.0 (на С)

- простую реализацию на UDP

- при помощи Stop-and-Wait на UDP

- при помощи Extended-Stop-and-Wait на UDP

что такое Stop-and-Wait

http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C#.D0.A1.D0.B8.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BB_.D1.81_.D0.BE.D0.B6.D0.B8.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.BC

К Extended-Stop-and-Wait есть описание в референсах в файле

Строк к завтра вечеру 15.04.2015 17:00, буду рад любой реализации :)

10 лет назад
nazymko
Андрей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

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