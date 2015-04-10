Распарсить

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  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Необходимо реализовать программу на c++. Распарсить файл по образцу. Файл содержит очень много информации, сотни тысяч строк.

10 лет назад
Strausic
Руслан 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров