Программа по контролю за перемещением курсора мышки

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Суть задачи:

нужно контролировать перемещение курсора. каждый раз, как только курсор принимает вид "лапки" (при наведении на ссылку, например),

нужно записать время и координаты курсора на экране в файл в виде:

time1;X1;Y1

time2;X2;Y2

time3;X3;Y3

и тд

Программа должна работать в Windows7

10 лет назад
yanus
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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