Программа по контролю за перемещением курсора мышки

Суть задачи:

нужно контролировать перемещение курсора. каждый раз, как только курсор принимает вид "лапки" (при наведении на ссылку, например),

нужно записать время и координаты курсора на экране в файл в виде:

time1;X1;Y1

time2;X2;Y2

time3;X3;Y3

и тд

Программа должна работать в Windows7