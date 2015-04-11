Есть приставка Kartina Micro HD для просмотра каналов Kartina ТВ через интернет (www.kartina.tv/shop_conte..., есть прошивка для неё. Есть приставка DUNE HD 102 и прошиввка для неё (dune-hd.com/firmware/tv10... точнее это одна и та же приставка. ...
Разработка логики системы
Необходимо разработать логику системы.
Нужен аутсорс программист С++ или C#. Опыт работы с Erlang очень желателен. Базовое понимание принципов теории массового обслуживания и распределения Пуассона очень приветствуется. Если готовы взяться, оставляйте в отклике скайп для более детального общения.
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