Разработка логики системы

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки216 просмотров

Необходимо разработать логику системы.

Нужен аутсорс программист С++ или C#. Опыт работы с Erlang очень желателен. Базовое понимание принципов теории массового обслуживания и распределения Пуассона очень приветствуется. Если готовы взяться, оставляйте в отклике скайп для более детального общения.

10 лет назад
whitegrilled
Макар 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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