Ищу специалиста по Drupal

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Ищу специалиста по Drupal

Есть сайт _http://www.pearl-of-dragon.ru/

Первоочередные задачи по сайту:

1. Нужно изменить вертку (изменить некоторые блоки).

2. Сделать фильтр товаров для каталога.

Drupal
10 лет назад
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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