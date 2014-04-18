Сделать сайт на Simpla CMS

$160
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки197 просмотров
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Сделать сайт на Simpla CMS

ТЗ в приложении

Вёрстка уже готова.

В приложении скриншоты макетов для информации.

Повторяю, ВЁРСТКА УЖЕ ГОТОВА. Верстать не нужно, нужен программист.

10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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