Интеграция интернет-магазина и Aukro

Есть сайт на opencart 1.5.5.1. Весь товар выгружается на aukro. Много времени занимает перенос заказов с аукро на сам сайт. Нужно сделать что бы заказы с аукро подтягивались сразу в админку сайта, как и все остальные заказы оформленные на сайте.