Небольшая работа по jQuery

Бюджет по договоренности Требования: опыт работы от 1 года; хорошее знание: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, jQuery UI, адаптивная верстка, mobile верстка; кроссбраузерная семантическая верстка, соблюдение стандартов W3C; знания Photoshop; умение разбираться в чужом коде; умение работать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть верстка, там есть тест - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
Суть задачи:
Модуль реализовать по принципу теста с вопросами и вариантами ответов с конечным результатом. Должно быть предусмотрена Невозможность перейти к следующему вопросу без ответа на предыдущий (т.е. кнопка «продолжить» становится активной только после выбора какого-либо ответа). Также должна быть возможность пройти тест еще раз.
Алгоритм выдачи результатов:
При выборе большого количества ответов 3 и 4 (6 ответов или более) в результате должен выводиться текст:
"Условия труда, в которых Вы работаете, являются вредными. В соответствии со ст. 219 ТК РФ Вы имеете право на получение компенсации."
Во всех остальных случаях:
"Условия труда, в которых Вы работаете, скорее всего не относятся к вредным. В соответствии с действующим законодательством РФ, вероятно, Вы не имеете права на получение компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Тем не менее, рекомендуем провести аттестацию рабочего места по условиям труда, специальную оценку условий труда, т.к. в настоящем тесте проводилась оценка лишь по одному из факторов."
Верстку прикрепил.
Оплата в вебмани WMR
Прикрепить не получилось, превышен объем.
Выложил на сервер - http://wegeeks.ru/html.zip
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