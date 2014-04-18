Небольшая работа по jQuery

Есть верстка, там есть тест - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ

Суть задачи:

Модуль реализовать по принципу теста с вопросами и вариантами ответов с конечным результатом. Должно быть предусмотрена Невозможность перейти к следующему вопросу без ответа на предыдущий (т.е. кнопка «продолжить» становится активной только после выбора какого-либо ответа). Также должна быть возможность пройти тест еще раз.

Алгоритм выдачи результатов:

При выборе большого количества ответов 3 и 4 (6 ответов или более) в результате должен выводиться текст:

"Условия труда, в которых Вы работаете, являются вредными. В соответствии со ст. 219 ТК РФ Вы имеете право на получение компенсации."

Во всех остальных случаях:

"Условия труда, в которых Вы работаете, скорее всего не относятся к вредным. В соответствии с действующим законодательством РФ, вероятно, Вы не имеете права на получение компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Тем не менее, рекомендуем провести аттестацию рабочего места по условиям труда, специальную оценку условий труда, т.к. в настоящем тесте проводилась оценка лишь по одному из факторов."

Верстку прикрепил.

Оплата в вебмани WMR

Прикрепить не получилось, превышен объем.

Выложил на сервер - http://wegeeks.ru/html.zip