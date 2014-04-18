Требуется фронтенд-разработчик на длительное сотр.

Ищу специалиста по Drupal Есть сайт _http://www.pearl-of-dragon.ru/ Первоочередные задачи по сайту: 1. Нужно изменить вертку (изменить некоторые блоки). 2. Сделать фильтр товаров для каталога.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Требования:
опыт работы от 1 года;
хорошее знание: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, jQuery UI, адаптивная верстка, mobile верстка;
кроссбраузерная семантическая верстка, соблюдение стандартов W3C;
знания Photoshop;
умение разбираться в чужом коде;
умение работать в команде;
наличие портфолио.
Обязанности:
работа над действующими и новыми проектами;
верстка сайтов по исходным psd-макетам;
быстро и качественно выполнять поставленные задачи.
Как мы работаем в случае частичной занятости: при большой нагрузке на внутреннюю команду, мы часть задач делегируем на аутсорсера. Заранее такие нагрузки мы не планируем. Т.е есть задачи, мы связываемся с аутсорсером и если у него есть время, он принимается за работу. Если нет, то даем задачи другому. Нагрузка в большинстве наплывами. Ее может быть много, может быть немного и может совсем не быть.
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