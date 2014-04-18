Требуется фронтенд-разработчик на длительное сотр.

Бюджет по договоренности

Требования:

опыт работы от 1 года;

хорошее знание: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, jQuery UI, адаптивная верстка, mobile верстка;

кроссбраузерная семантическая верстка, соблюдение стандартов W3C;

знания Photoshop;

умение разбираться в чужом коде;

умение работать в команде;

наличие портфолио.

Обязанности:

работа над действующими и новыми проектами;

верстка сайтов по исходным psd-макетам;

быстро и качественно выполнять поставленные задачи.

Как мы работаем в случае частичной занятости: при большой нагрузке на внутреннюю команду, мы часть задач делегируем на аутсорсера. Заранее такие нагрузки мы не планируем. Т.е есть задачи, мы связываемся с аутсорсером и если у него есть время, он принимается за работу. Если нет, то даем задачи другому. Нагрузка в большинстве наплывами. Ее может быть много, может быть немного и может совсем не быть.