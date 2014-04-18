Сделать сервис онлайн-записи.

Ищу специалиста по Drupal Есть сайт _http://www.pearl-of-dragon.ru/ Первоочередные задачи по сайту: 1. Нужно изменить вертку (изменить некоторые блоки). 2. Сделать фильтр товаров для каталога.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать модуль онлайн-записи на примерку для свадебного салона.
Пример того, что требуется - www.pozapisi.ru
Требуемая функциональность:
1. Возможность записи неавторизованным посетителем сайта - клиент должен видеть свободные даты и время. Затем выбрать дату и время для посещения, ввести свои контакты (ФИО, телефон) и пожелания.
2. Вся та же функциональность должна быть доступна авторизованному менеджеру. Плюс он должен иметь возможность отменить и перенести запись на другое время/дату.
3. Возможность настройки расписания минимум на месяц вперед.
На все вопросы готов ответить в комментарии, личку, дописать в описание задачи.
Предлагайте Ваши суммы и сроки.
Update:
Сайт: www.umnayasvadba.ru
CMS: modx
Не думаю, что задача должна сильно зависеть от CMS-ки. Но раз важно ... :)
Update:
Сейчас со стороны клиента это выглядит так: http://pozapisi.ru/day/UmnayaSvadba
Все устраивает, но сервис развивается самостоятельно и в не очень удобном направлении.
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