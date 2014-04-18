Сделать сервис онлайн-записи.

Необходимо сделать модуль онлайн-записи на примерку для свадебного салона.

Пример того, что требуется - www.pozapisi.ru

Требуемая функциональность:

1. Возможность записи неавторизованным посетителем сайта - клиент должен видеть свободные даты и время. Затем выбрать дату и время для посещения, ввести свои контакты (ФИО, телефон) и пожелания.

2. Вся та же функциональность должна быть доступна авторизованному менеджеру. Плюс он должен иметь возможность отменить и перенести запись на другое время/дату.

3. Возможность настройки расписания минимум на месяц вперед.

На все вопросы готов ответить в комментарии, личку, дописать в описание задачи.

Предлагайте Ваши суммы и сроки.

Update:

Сайт: www.umnayasvadba.ru

CMS: modx

Не думаю, что задача должна сильно зависеть от CMS-ки. Но раз важно ... :)

Update:

Сейчас со стороны клиента это выглядит так: http://pozapisi.ru/day/UmnayaSvadba

Все устраивает, но сервис развивается самостоятельно и в не очень удобном направлении.