Нужно переделать магазин с joomla на opencart

Нужно сверстать сайт на вордпресс. Главное, чтобы можно было все менять через админ-панель. Напишите сроки и цену. Макеты в личку скину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист (желательно Украина, Киев, для простоты связи и общения). Есть интернет магазин, написан на старом движке Joomla. нужно перенести его на современный движок Opencart при этом сохранив основной принцип работы с магазином ( это обновление с файла CSV с самописной программы! и привязка запчастей к авто). вот сайт renoshka.com.ua
В общем нужно или перенести или написать заново на современном движке. Полное ТЗ уже при личном общении
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