Нужно переделать магазин с joomla на opencart

Нужен программист (желательно Украина, Киев, для простоты связи и общения). Есть интернет магазин, написан на старом движке Joomla. нужно перенести его на современный движок Opencart при этом сохранив основной принцип работы с магазином ( это обновление с файла CSV с самописной программы! и привязка запчастей к авто). вот сайт renoshka.com.ua

В общем нужно или перенести или написать заново на современном движке. Полное ТЗ уже при личном общении