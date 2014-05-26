Верстка сайта

Веб-программированиеЗавершен6 заявок128 просмотров
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Нужно сверстать сайт на вордпресс. Главное, чтобы можно было все менять через админ-панель.

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Верстка сайта
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
10 лет назад
$80
6 дней
все хорошо сделал.
Четко поставленная задача и своевременная оплата, рекомендую
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