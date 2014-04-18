Динамичный слайдер

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок144 просмотра
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Имеется слайдер, необходимо сделать чтобы он был не статичным, а листался сам раз в 5 секунд.

Пока можно только вручную - нажатием на стрелочки.

10 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xxxKOTxxx
Борис 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Супер! Очень оперативно Борис сделал слайдер динамическим, рекомендую!
Отличный заказчик. Четко указал суть вопроса, быстро получил результат, быстро оплатил работу. Приятно было иметь с ним дело.
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