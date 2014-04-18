Задача для специалиста со знанием Java script.

Честно говоря я первый раз встретил на weblancerа такого профессионального специалиста. Борис с одном взглядом на код страницу сразу отмечал всех ощипки и быстро поправил их. До него многие пытались но не смогли решит проблему. Рекомендую всем. Спасибо Борис.