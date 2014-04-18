Написать скрипт/модуль/систему на dle

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Нужно написать систему пирамиды с платной регистрацией, личным кабинетом со статистикой приглашенных по реф ссылке. Вывод и начисление средств на аккаунты пользователей за приглашение по реф ссылке. Подробнее о такой системе расскажу лично.

10 лет назад
Fedor-sergeevich
Федор Новиков 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад