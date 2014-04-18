Исправить баги отображения видео в safari mac

Вот сайт:

http://stm2.iblazr.com/lunecase3b.html

На сайте есть 3 видео ролика, которые начинают воспроизводиться при переходе на соответственный блок. После воспроизведения подгружается картинка, которая заменяет видео.

Правильную работу можно увидеть в google chrome.

Наглядно проблму можно увидеть в видео:

https://www.dropbox.com/s/ultzhq9ls3px0kx/safari%20bugs.mov

Ещё одна проблема - проблема отображения цветов. В третьем блоке (сером), фон видео и фон блока имеют одинаковый од цвета, но отображаются по-разному, как и картинка заменяющая видео после воспроизведения.

Хотя видео для всех браузеров одно и правильное отображение можно увидеть в Google Chrome.