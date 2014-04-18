Исправить баги отображения видео в safari mac

Необходимо сделать чат с авторизацией через социальные сети. Возможности администратора - блокировка пользователей, удаление сообщений из чата. Макет во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот сайт:
http://stm2.iblazr.com/lunecase3b.html
На сайте есть 3 видео ролика, которые начинают воспроизводиться при переходе на соответственный блок. После воспроизведения подгружается картинка, которая заменяет видео.
Правильную работу можно увидеть в google chrome.
Наглядно проблму можно увидеть в видео:
https://www.dropbox.com/s/ultzhq9ls3px0kx/safari%20bugs.mov
Ещё одна проблема - проблема отображения цветов. В третьем блоке (сером), фон видео и фон блока имеют одинаковый од цвета, но отображаются по-разному, как и картинка заменяющая видео после воспроизведения.
Хотя видео для всех браузеров одно и правильное отображение можно увидеть в Google Chrome.
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