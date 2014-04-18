Чат с авторизацией через социальные сети

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки118 просмотров
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Необходимо сделать чат с авторизацией через социальные сети. Возможности администратора - блокировка пользователей, удаление сообщений из чата.

Макет во вложении.

10 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад