Программист Сервис расчёта расстояний (API Goo&Ya)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Доброго дня!

Ищем программиста или организацию для реализации сервиса расчёта расстояний, аналогичный http://flagma.ru/raschet-rasstoyaniy.html

Предполагается создание сервиса с использованием обоих API: и Yandex Maps, и Google Maps.

Предложения от программистов с (1) портфолио (отзывы, примеры работ), (2) "ценой вопроса" и (3) сроками реализации.

Спасибо!

10 лет назад
ivaha
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад