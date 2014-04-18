Программист Сервис расчёта расстояний (API Goo&Ya)

Нужно заменить тормозящий сниппет getResources на pdoResources или другой аналог для увеличения скорости загрузки сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Ищем программиста или организацию для реализации сервиса расчёта расстояний, аналогичный http://flagma.ru/raschet-rasstoyaniy.html
Предполагается создание сервиса с использованием обоих API: и Yandex Maps, и Google Maps.
Предложения от программистов с (1) портфолио (отзывы, примеры работ), (2) "ценой вопроса" и (3) сроками реализации.
Спасибо!
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