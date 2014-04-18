Заменить тормоз сниппет getResources на pdoResour

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Нужно заменить тормозящий сниппет getResources на pdoResources или другой аналог для увеличения скорости загрузки сайта.

10 лет назад
diski
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад