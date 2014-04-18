Портировать ПО с Windows на Linux

Веб-программированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
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День добрый, вышлю вам детальную информацию по проекту, оцените стоимость. То что 100т.р. абстрактная цифра - понятно, естественно она вырастет, хотелось бы знать конечную сумму, хотя бы приблизительно.

Linux
10 лет назад
PixelMaks
Максим 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов(-1)
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