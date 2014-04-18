Сделать доработки на OpenCart

Доброго дня! Ищем программиста или организацию для реализации сервиса расчёта расстояний, аналогичный http://flagma.ru/raschet-rasstoyaniy.html Предполагается создание сервиса с использованием обоих API: и Yandex Maps, и Google Maps. Предложения от программистов с (1) портфолио (отзывы, примеры работ), (2) "ценой вопроса" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Обновить движок (на сайте можно скачать последний релиз в нем указана процедура апдейта).
2. По оплате:
должны быть варианты оплаты - пункты на выбор:
(название каждого пункта должно редактироваться с админки, а также по каждому должен быть свой коэффициент, на который умножается цена товара - тоже редактируется с админки)
- оплата наличными через терминалы Приват-банка (Клиенту отправляется смс с номером заказа + реквизитами на оплату.)
- оплата наличными через терминалы iBOX и других терминалов (модуль банка www.fidobank.ua).
- оплата Online картами Visa/Mastercard (модуль приватбанка);
- оплата через систему Приват-24 (модуль приватбанка);
- оплата картами Visa/Mastercard при получении (Только для Киева, модуль не нужен)- тут просто вариант1 оплаты наличными - устанавливается только коэффициент
- оплата частями (для клиентов Приват банка и только для Киева, модуль не нужен ) - вариант2 оплаты наличными - устанавливается только коэффициент
3. Доставка:
Сумма доставки -- это тоже коэффициент, на который умножается сумма, полученная уже после просчета способа оплаты, пример:
товар стоит 100 грн, выбор метода оплаты с коэф.1,08 -- сумма 108 грн. Выбор метода доставки с коэф. 1,12 -- сумма итоговая: 108*1,12 = 121 грн.
Варианты:
- Киев/Украина
- если Украина - выбор на карте своего региона и вписывание адреса в поле (карту можно посмотреть тут http://amber.ua/fondju-fritjurnica-clatronic-ffr-2916_913458.htm при клике на "района на карте" - надо чтобы была такая же для всей Украины - там регион можно определить с админки как угодно)
- если Киев - самовывоз
Для каждого региона Украины свой коэффициент.
4. Поправить ошибку кириллицы при наведении на картинку (всплывающий текст)
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1.2. полностью переустановить OpenCart и натянуть заново шаблон.
все доступы дам
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