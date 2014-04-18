Сделать доработки на OpenCart

1. Обновить движок (на сайте можно скачать последний релиз в нем указана процедура апдейта).

2. По оплате:

должны быть варианты оплаты - пункты на выбор:

(название каждого пункта должно редактироваться с админки, а также по каждому должен быть свой коэффициент, на который умножается цена товара - тоже редактируется с админки)

- оплата наличными через терминалы Приват-банка (Клиенту отправляется смс с номером заказа + реквизитами на оплату.)

- оплата наличными через терминалы iBOX и других терминалов (модуль банка www.fidobank.ua).

- оплата Online картами Visa/Mastercard (модуль приватбанка);

- оплата через систему Приват-24 (модуль приватбанка);

- оплата картами Visa/Mastercard при получении (Только для Киева, модуль не нужен)- тут просто вариант1 оплаты наличными - устанавливается только коэффициент

- оплата частями (для клиентов Приват банка и только для Киева, модуль не нужен ) - вариант2 оплаты наличными - устанавливается только коэффициент

3. Доставка:

Сумма доставки -- это тоже коэффициент, на который умножается сумма, полученная уже после просчета способа оплаты, пример:

товар стоит 100 грн, выбор метода оплаты с коэф.1,08 -- сумма 108 грн. Выбор метода доставки с коэф. 1,12 -- сумма итоговая: 108*1,12 = 121 грн.

Варианты:

- Киев/Украина

- если Украина - выбор на карте своего региона и вписывание адреса в поле (карту можно посмотреть тут http://amber.ua/fondju-fritjurnica-clatronic-ffr-2916_913458.htm при клике на "района на карте" - надо чтобы была такая же для всей Украины - там регион можно определить с админки как угодно)

- если Киев - самовывоз

Для каждого региона Украины свой коэффициент.

4. Поправить ошибку кириллицы при наведении на картинку (всплывающий текст)

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1.2. полностью переустановить OpenCart и натянуть заново шаблон.

все доступы дам