Калькулятор ОСАГО для WordPress

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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http://www.autoins.ru/ru/osago/calculator - аналог

несколько базовых тарифов (возможность добавлять новые, удалять)

8 коэффициентов к изменению этого тарифа (возможность добавлять новые, удалять)

http://www.sravni.ru/osago/info/tarify-osago-na-2012-god/

WordPress
10 лет назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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