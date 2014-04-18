Программист

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Приветствую.. в поисках веб-программиста (скорей студента) для торрент проекта(9 лет проекту). Самописный торрент трекер, ООП- Zend PHP5, MySQL, nginx. Ищу человека который мог бы заниматься простыми и не очень, задачами без конкретных сроков (в свободное время) , главное чтобы хоть что-то, но происходило, есть хорошая возможность "потренероваться" и повысить свой опыт в разной сложности задачах. Код написан максимально грамотно, понятно и с комментариями.. Если есть интересен, могли бы обсудить дальше. Также можно рассмотреть вариант простой оплаты задач. В любом случае, в поисках человека, с которым мог бы сработаться на взаимовыгодных условиях.

10 лет назад
fizzerph
Антонов 
39 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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