Добрый день! В поисках исполнителя на доработки по Opencart 2.0.3.1 На данный момент требуется 1. "Привыборе сделать форму для юридического лица с полями: http://prntscr.com/b5sji8 (два меню и только при нажатии на одно из них, должны раскрываться данные) Обязательно должно ...