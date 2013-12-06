fizzerph

Антонов fizzerph

 
39 летЛатвия/Рига
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Web Scrapping

    Scrapping с веб страницы (aspx), считать информацию из таблиц, всплывающего окна по клику. Код необходим на С# (консольное или forms ) т.к. это часть общего задания .

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копия

    Сколько будет стоить сделать, усредненную по дизайну и функционалу копию следующих трех сайтов ? 1. http://www.macmall.com/ 2. http://www.themobilestore.in/ 3. http://www.snapdeal.com/

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Opencart доработки

    Добрый день! В поисках исполнителя на доработки по Opencart 2.0.3.1 На данный момент требуется   1. "Привыборе сделать форму для юридического лица с полями: http://prntscr.com/b5sji8  (два меню и только при нажатии на одно из них, должны раскрываться данные) Обязательно должно ...

    OpenCartHTMLSwift
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Opencart Onepage checkout

    $10

    Требуется в шаблоне CosyOne под Opencart подкорректировать модули доставки, чтобы в Onepage checkout форме отображалось корректно. Так же интересует сотрудничество и по другим вопросам, которые будут возникать в работе Opencart.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист

    Приветствую.. в поисках веб-программиста (скорей студента) для торрент проекта(9 лет проекту). Самописный торрент трекер, ООП- Zend PHP5, MySQL, nginx. Ищу человека который мог бы заниматься простыми и не очень, задачами без конкретных сроков (в свободное ...

    PHPMySQLNginx
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress скрипт на самописный zend движок

    $10

    Есть готовый wordpress новогодний скрипт, надо его установить на самописный движок на zend ооп, кода мало, сроки не горят. сам скрипт http://bloggood.ru/wp-content/scahat/new_year_motnya.7z результат скрипта http://bloggood.ru/wp-content/lessons/hariki-novi-god/index.html

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
EdCreater
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Wordpress скрипт на самописный zend движок
Все отлично, быстро и четко
Отличная работа, быстро, просто и без возьни.
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