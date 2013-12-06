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Сколько будет стоить сделать, усредненную по дизайну и функционалу копию следующих трех сайтов ? 1. http://www.macmall.com/ 2. http://www.themobilestore.in/ 3. http://www.snapdeal.com/Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
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Требуется в шаблоне CosyOne под Opencart подкорректировать модули доставки, чтобы в Onepage checkout форме отображалось корректно. Так же интересует сотрудничество и по другим вопросам, которые будут возникать в работе Opencart.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
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