Wordpress скрипт на самописный zend движок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка152 просмотра

Есть готовый wordpress новогодний скрипт, надо его установить на самописный движок на zend ооп, кода мало, сроки не горят.

сам скрипт http://bloggood.ru/wp-content/scahat/new_year_motnya.7z

результат скрипта http://bloggood.ru/wp-content/lessons/hariki-novi-god/index.html

WordPress
11 лет назад
fizzerph
Антонов 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

EdCreater
Ярослав 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, быстро, просто и без возьни.
Все отлично, быстро и четко

Заявки фрилансеров

EdCreater
Ярослав 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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