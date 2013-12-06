Парсер сайта

Добрый день.

требуется выдернуть данные:

http://www.rosermila.com/recetas-thermomix.php и http://www.rosermila.com/receptes-thermomix.php

Здесь, получить содержимое всех ссылок со всех страниц pager.

http://clip2net.com/s/6ke1jv

http://clip2net.com/s/6ke2Wp

А также, здесь:

http://www.rosermila.com/recetas-mil.php

берем заголовок и подзаголовок, http://clip2net.com/s/6ke5hl. Это категории.В каждой категории, выбираем все страницы и с них берем те же данные что и выше.

Результат в csv.