Парсер сайта

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Завершен5 заявок176 просмотров

Добрый день.

требуется выдернуть данные:

http://www.rosermila.com/recetas-thermomix.php и http://www.rosermila.com/receptes-thermomix.php

Здесь, получить содержимое всех ссылок со всех страниц pager.

http://clip2net.com/s/6ke1jv

http://clip2net.com/s/6ke2Wp

А также, здесь:

http://www.rosermila.com/recetas-mil.php

берем заголовок и подзаголовок, http://clip2net.com/s/6ke5hl. Это категории.В каждой категории, выбираем все страницы и с них берем те же данные что и выше.

Результат в csv.

11 лет назад
dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Все в порядке. Рекомендую.
Хороший заказчик - четко объяснил задачу, быстро оплатил. Буду рада поработать с Вами еще!

Заявки фрилансеров

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад