Настроить правильно редирект 301 для сайта

Нужно правильно настроить редирект 301 для:

1. без www на www

2. с без / на с /

3. со страниц home +еще два языка на главные языков

сайт на джумле 3.2.0

срочно!

в принципе я настроил первых два пункта, но выдает ошибку при переадресации с сайта без www но со слешем, адресует на www , но прописывает два слеша в конце