Внести изменения на сайте с самописным движком

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Необходимо внести изменения в код сайта и в панели управления сайтом согласно тех заданию. Параметры доступа к сайту вышлю исполнителю.

Пожалуйста, укажите ориентировочную стоимость и сроки.

11 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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