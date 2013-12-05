Внести изменения на сайте с самописным движком

Нужно немного доделать скрипт на пхп! добавить одну функцию переименования имен файлов! файл прилагаю, нужно добавить функцию в уже имеющейся скрипт написаный на пхп, сейчас скрипт работает скачивает файлы, но скачивает и оставляет имя ...