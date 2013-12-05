Сделать продающий сайт с хорошей конверсией

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

Добрый день,Уважаемые Фрилансеры.

Очень активно ищется помощник по улучшению сайта.

Убедительная просьба отнестись к заданию внимательно и ответственно.

Предпочтение отдается :

1. Тем, кто знает как сделать сайт "который продает"

2. Тем, кто хочет взять сайт на регулярное и долгосрончное обслуживание.

1. Имеется сайт-визитка. www.mari-don.ru

И уже запущена система по поднятию рейтинга сайта в поисковиках.

2. На данном сайте требуется внести изменения и улучшения для максимальной конверсии.

3. НА данном сайте требуется внести изменения что бы клиенту было интересно остаться на сайте и позвонить по указанным телефонам.

4.можно для примера использовать сайты с аналогичной тематикой

5. для участия просьба предоставить список предлагаемых вами изменений и стоимость.

6. Бюджет щедрый. Если во время работы предпологается вами увеличение стоимости,то это обсуждается.

7.Оплата по этапно за каждый пункт предложенной вами работы. Процент предоплаты предлогаете вы.

8. Основное требование для работы " ваше внедрение работает"

Пожалуйста ,уважайте себя,

не пишите в заявке одно предложение.

" сделаю все за 5 тыщ баксов"

11 лет назад
pankp
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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