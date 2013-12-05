Есть сайт на drupal artgroup-jam.kiev.ua, есть дизайн в psd, необходимо донастроить модули и доделать внешний вид сайта согласно дизайну. Напишите свои сроки. Необходимо сделать таблицу стилей css - для меню, текстовых блоков ...
Сделать продающий сайт с хорошей конверсией
Добрый день,Уважаемые Фрилансеры.
Очень активно ищется помощник по улучшению сайта.
Убедительная просьба отнестись к заданию внимательно и ответственно.
Предпочтение отдается :
1. Тем, кто знает как сделать сайт "который продает"
2. Тем, кто хочет взять сайт на регулярное и долгосрончное обслуживание.
1. Имеется сайт-визитка. www.mari-don.ru
И уже запущена система по поднятию рейтинга сайта в поисковиках.
2. На данном сайте требуется внести изменения и улучшения для максимальной конверсии.
3. НА данном сайте требуется внести изменения что бы клиенту было интересно остаться на сайте и позвонить по указанным телефонам.
4.можно для примера использовать сайты с аналогичной тематикой
5. для участия просьба предоставить список предлагаемых вами изменений и стоимость.
6. Бюджет щедрый. Если во время работы предпологается вами увеличение стоимости,то это обсуждается.
7.Оплата по этапно за каждый пункт предложенной вами работы. Процент предоплаты предлогаете вы.
8. Основное требование для работы " ваше внедрение работает"
Пожалуйста ,уважайте себя,
не пишите в заявке одно предложение.
" сделаю все за 5 тыщ баксов"
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