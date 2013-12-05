Парсер Адвего

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки246 просмотров

Необходимо разработать простенький парсер сервиса «Адвего: Семантический анализ текста».

Задача очень проста: Загружаем в программу тексты, программа посылает эти тексты на проверку в сервис Адвего, далее считывает данные и выводит их в программу.

ТЗ прикреплено к проекту.

11 лет назад
billing
Кирилл 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров