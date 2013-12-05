Нужен C#/ASP.NET программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок205 просмотров

Нужен C#/ASP.NET программист для долгосрочного сотрудничества. Необходимо базовое знание английского языка. Пожалуйста укажите ваш опыт, и приведите пример того, что вы уже делали.

ASP.NET
11 лет назад
d_petro
Петро 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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