Нужен парсер с 3 сайтов в один

Есть магазин на Simpla CMS, пока пустой без товаров.

Нужен парсер, который с вот этих трех сайтов invask.ru, slami.ru, muztorg.ru

будет парсить все товары, которые указаны, что есть в наличии.

А когда уже товары есть, то ежедневно в кроне запускаться и перепроверять все позиции на предмет наличия.

И если встречается какой-то товар, которого в наличии не стало, то пишем в соответствующее поле флажок, что отсутствует в записи этого товара в БД.