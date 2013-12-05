Сайт по окнам ПВХ

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Закрыт9 заявок184 просмотра

Нужно натянуть готовый дизайн сайта в PSD на движок.

Битрикс - Джумла - вордперс - самопис не подходят.

Предпочтение: Modx - Drupal и др. бесплатные CMS

Требуется программист - но не студия.

Оплата - обсуждается.

Сроки разработки сжаты и работать будем плотно и постоянно - допоздна.

Все общение и переписка по скайпу - пишите в ответах.

Ждем предложений.

DrupalJoomlaMODX
11 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

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