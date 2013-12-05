Изменить внешний вид формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок172 просмотра

здравствуйте, есть форма, которая вызывается скриптом (добавил в приложение), надо изменить ее внешний вид как на странице: 3dmaxkurs.ru/koaching/3d.html (форма внизу)

сроки и стоимость с вас

11 лет назад
FrontLine
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$10
10 дней
Отлично справился, рекомендую к сотрудничеству
Все отлично. Оперативная оплата!

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад