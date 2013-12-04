Сверстать сайт

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

3 страницы, 5 попапов, 1 простое html письмо.

В попапах формы, написать обработчик валидации форм.

Написать несколько ajax запросов, по полученному json выстроить часть страницы на основе js шаблонизатора.

Знание, compass, желательно БЭМ. Знание git обязательно. Умение верстать PixelPerfect.

Иметь возможность разговаривать по skype голосом.

Все макеты в личку по запросу.

3 дня на разработку.

Сдача четко в оговренные сроки.

При успешном сотрудничестве, дадим еще проектов:)

AJAXGitHTMLJavaScript
11 лет назад
don_Huan
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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