Требуется прогрмма-конвертер XLS в YML. Программа для установки, чтобы постоянно можно было пользоваться. Загрузил XLS-выгрузил YML.
Сверстать сайт
3 страницы, 5 попапов, 1 простое html письмо.
В попапах формы, написать обработчик валидации форм.
Написать несколько ajax запросов, по полученному json выстроить часть страницы на основе js шаблонизатора.
Знание, compass, желательно БЭМ. Знание git обязательно. Умение верстать PixelPerfect.
Иметь возможность разговаривать по skype голосом.
Все макеты в личку по запросу.
3 дня на разработку.
Сдача четко в оговренные сроки.
При успешном сотрудничестве, дадим еще проектов:)
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