Скрипт чтения данных на сайте объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки123 просмотра

Требуется написать скрипт, который будет ежеминутно (например, через крон) читать данные со страницы другого сайта и при размещении нового объявления, которое соответствует заданным параметрам (и ключевым словам) отправлять оповещение (содержание объявления) на е-майл.

Стоимость и сроки должны быть указаны в соотв. разделах заявки или в приватном сообщении. Заявки, в которых стоимость и сроки будут указаны в тексте будут отклоняться.

11 лет назад
promin
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kirill_karpin
Карпин 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kirill_karpin
Карпин 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад