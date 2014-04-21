Скрипт чтения данных на сайте объявлений

Требуется написать скрипт, который будет ежеминутно (например, через крон) читать данные со страницы другого сайта и при размещении нового объявления, которое соответствует заданным параметрам (и ключевым словам) отправлять оповещение (содержание объявления) на е-майл.

Стоимость и сроки должны быть указаны в соотв. разделах заявки или в приватном сообщении. Заявки, в которых стоимость и сроки будут указаны в тексте будут отклоняться.