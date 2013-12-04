Сайт: shopforsales.ru Не администрируются выводимые на страницах блоки, только ручками в редакторе шаблона. Нужно сделать, чтобы ими можно было удобно управлять. Также у нижних блоков, которые будут представлять собой пакеты продуктов добавить ...
Скрипт быстрой регистрации доменов.
Приветствую.
Требуется написать скрипт быстрой регистрации RU доменов используя reg.ru API.
Желательно сделать до вечера пятницы, иначе адекватно потестировать получится только в следующий вторник.
Полное ТЗ в приложении.
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