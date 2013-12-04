Задача: получать данные с сайта rzd.ru о наличии мест на поезда. Результат работы: 1. Примитивная страница html. На ней поля ввода Откуда, Куда, дата поездки. Календарь брать из стандартных стредств HTML5. ...
Сайт окна ПВХ .
Внимание - писать только тем, кто делал сайт по окнам ПВХ - заказа СРОЧНЫЙ!!!
- главная особенность, наличие 2 калькуляторов + 1 просто в виде формы
Пример сайта: пласток . ру
Просьба писать только программистам - студии не рассматриваются вообще.
Бюджет - по договоренности!
*предоплату не делаем - СБР не наш банк для хранения денег с комиссией.
CMS - любая, кроме джумла 1,5 и не ниже ))))
Что имеется:
*PSD
*ТЗ
*руководитель проект
Просьба: программистам что без разбору пишут на все предложения одну и туже цену, от 10 000р. - просьба не беспокоить - не договоримся!
Всем остальным - с удовольствием ответим!
Особенности: все общение только через скайп и голосом, от переписки уже болят кончик пальцев.
*пишите ваш скайп, у нас нет платного аккаунта.
*нужен думающий программист - который думает что делает!
P.S. - заявки принимаются 24 часа
До связи!
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