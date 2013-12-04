Сайт окна ПВХ .

Внимание - писать только тем, кто делал сайт по окнам ПВХ - заказа СРОЧНЫЙ!!!

- главная особенность, наличие 2 калькуляторов + 1 просто в виде формы

Пример сайта: пласток . ру

Просьба писать только программистам - студии не рассматриваются вообще.

Бюджет - по договоренности!

*предоплату не делаем - СБР не наш банк для хранения денег с комиссией.

CMS - любая, кроме джумла 1,5 и не ниже ))))

Что имеется:

*PSD

*ТЗ

*руководитель проект

Просьба: программистам что без разбору пишут на все предложения одну и туже цену, от 10 000р. - просьба не беспокоить - не договоримся!

Всем остальным - с удовольствием ответим!

Особенности: все общение только через скайп и голосом, от переписки уже болят кончик пальцев.

*пишите ваш скайп, у нас нет платного аккаунта.

*нужен думающий программист - который думает что делает!

P.S. - заявки принимаются 24 часа

До связи!